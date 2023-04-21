Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных авто

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей, которые в настоящее время являются одной из главных статей экспорта в Россию. Об этом сообщает в пятницу агентство Kyodo.

В настоящее время Япония в рамках санкций против России из-за ситуации на Украине прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу). В случае расширения эмбарго, как отмечает агентство, под запрет на поставки могут попасть и другие автомобили, включая подержанные. "Это, вероятно, окажет влияние на японские компании и региональную экономику", - пишет Kyodo. Кроме того, список может быть расширен за счет включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что чиновники из стран G7 обсуждают возможность "полного запрета на большую часть экспорта" в РФ в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита Группы семи в Хиросиме. Агентство отмечало, что запрет на экспорт может предполагать несколько исключений, которые, вероятно, будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Представители G7 рассчитывают, что к ограничительной мере присоединятся члены Евросоюза.

Вместе с тем, как отмечает Kyodo, есть вероятность, что ужесточение мер не будет согласовано в Хиросиме на саммите "семерки" из-за короткого промежутка времени на обсуждение этого вопроса.

Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности японский эксперт по вопросам двусторонней торговли между РФ и Японией, в 2022 году на подержанные автомобили пришлось 41,4% от всего объема японского экспорта в Россию. Всего было поставлено около 205 тыс. подержанных автомобилей - на 34% больше, чем в 2021 году.

Японские санкции

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.