Geely выпустила кроссовер Boyue в спецверсии

Компания Geely опубликовала фотографии нового члена семейства внедорожников Boyue, который выглядит более компактным, чем растянутый Boyue L. AutoHome сообщает, что он поступит в продажу под названием Boyue Cool, по крайней мере, в Китае.

На данный момент доступно лишь несколько внешних снимков. Общее направление стиля такое же, как у Boyue L — скульптурный кузов, острые грани, массивная передняя решетка и Т-образные фары. Тем не менее, Boyue Cool на 160 мм короче своего растянутого аналога и имеет на 75 мм меньше места между осями. Он работает на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo.