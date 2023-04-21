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Geely выпустила кроссовер Boyue в спецверсии

Компания Geely опубликовала фотографии нового члена семейства внедорожников Boyue, который выглядит более компактным, чем растянутый Boyue L. AutoHome сообщает, что он поступит в продажу под названием Boyue Cool, по крайней мере, в Китае.

Geely выпустила кроссовер Boyue в спецверсии
© procrossover.ru

На данный момент доступно лишь несколько внешних снимков. Общее направление стиля такое же, как у Boyue L — скульптурный кузов, острые грани, массивная передняя решетка и Т-образные фары. Тем не менее, Boyue Cool на 160 мм короче своего растянутого аналога и имеет на 75 мм меньше места между осями. Он работает на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo.

Остальные подробности будут раскрыты во время официальной премьеры, которая может состояться уже на выставке Auto Shanghai 2023, которая стартует в середине апреля.

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