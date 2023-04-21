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25 минут назад

Компания RAM анонсировала небольшой электрический пикап для Южной Америки

PNZdrive

Ram тизерит новый пикап для южноамериканского рынка, и компания утверждает, что он обладает «непревзойденной мощностью» в своем классе. Автопроизводитель даже получил информацию от людей в Соединенных Штатах при создании будущего пикапа.

RAM анонсировала новый небольшой электрический пикап
Фото: RamRam

Тизер не позволяет нам увидеть весь внешний вид, но из того, что видно, видно, что это маленький Ram из нескольких галерей шпионских фотографий. Это особенно логично, потому что в видео четко показано, как команда производителя грузовиков из США получает информацию.

Видео включает в себя взгляд на капот, где есть значок «Ram Turbo». Это единственный намек на диапазон силовых агрегатов. В отчете из Бразилии утверждается, что будут доступны турбодизель и двигатель с гибким топливом с турбонаддувом. Покупатели также смогут получить девятиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Новый пикап использует платформу Small Wide 4x4 с такими моделями, как Jeep Compass, Jeep Commander и Fiat Toro. Сообщается, что изменения в этих основах сделают автомобиль длиннее, чем Toro, но короче, чем 1500. Производство будет проходить на промышленном комплексе Гояна в Бразилии.

Подробностей о том, когда дебютирует этот пикап, пока нет. Предположительно, если тизерная кампания ведется с топ-менеджерами региона, то и премьера может быть не за горами.

В США Ram якобы рассматривает вопрос о том, предлагать ли небольшой пикап, который потенциально мог бы конкурировать с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Модель необязательно будет переименованной версией меньшего пикапа для зарубежного рынка, подобного тому, который бренд дразнит в Южной Америке. Также возможно, что модель может быть специально для этого региона.

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