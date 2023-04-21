RAM анонсировала новый небольшой электрический пикап

Ram тизерит новый пикап для южноамериканского рынка, и компания утверждает, что он обладает «непревзойденной мощностью» в своем классе. Автопроизводитель даже получил информацию от людей в Соединенных Штатах при создании будущего пикапа.
Тизер не позволяет нам увидеть весь внешний вид, но из того, что видно, видно, что это маленький Ram из нескольких галерей шпионских фотографий. Это особенно логично, потому что в видео четко показано, как команда производителя грузовиков из США получает информацию.
Видео включает в себя взгляд на капот, где есть значок «Ram Turbo». Это единственный намек на диапазон силовых агрегатов. В отчете из Бразилии утверждается, что будут доступны турбодизель и двигатель с гибким топливом с турбонаддувом. Покупатели также смогут получить девятиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.
Новый пикап использует платформу Small Wide 4x4 с такими моделями, как Jeep Compass, Jeep Commander и Fiat Toro. Сообщается, что изменения в этих основах сделают автомобиль длиннее, чем Toro, но короче, чем 1500. Производство будет проходить на промышленном комплексе Гояна в Бразилии.
Подробностей о том, когда дебютирует этот пикап, пока нет. Предположительно, если тизерная кампания ведется с топ-менеджерами региона, то и премьера может быть не за горами.
В США Ram якобы рассматривает вопрос о том, предлагать ли небольшой пикап, который потенциально мог бы конкурировать с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Модель необязательно будет переименованной версией меньшего пикапа для зарубежного рынка, подобного тому, который бренд дразнит в Южной Америке. Также возможно, что модель может быть специально для этого региона.