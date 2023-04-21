Названы самые надежные каршеринговые автомобили

Эксперты "Автотеки" (проект "Авито"), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали данные о запросах истории автомобилей в первом квартале 2023 года, используемых в каршеринге, и выяснили, какие марки и модели реже всего участвовали в ДТП и подвергались серьезному ремонту после 80 тысяч км пробега (исследование на эксклюзивной основе оказалось в распоряжении "Российской газеты). По сведениям экспертов, в рейтинг моделей каршеринговых машин, в отчетах которых реже всего встречалась информация о дефектах авто, вошли Renault Kaptur и Kia Rio X-Line.

Данные для расчета среднего количества дилерских, сервисных, аукционных, диагностических событий и ДТП были взяты из собственной базы данных сервиса.

"В связи с ростом популярности каршеринга сервисы сталкиваются с необходимостью обновления автопарка. По сведениям "Автотеки", по сравнению с 2021 годом в ушедшем году в каршеринге стали чаще использоваться модели Smart Forfour, Smart Fortwo, Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Skoda Octavia.

Соответственно, покупатели автомобиля с пробегом при поиске авто могут столкнуться с экземпляром, который ранее активно эксплуатировался в каршеринге. Для того, чтобы избежать возможных рисков, связанных с состоянием автомобиля, важно проверять его историю. Например, в отчете "Автотеки" содержатся сведения об использовании в такси или каршеринге, участии автомобиля в ДТП (в том числе оформленных по европротоколу), а также - о произведенных ремонтах", - комментируют эксперты "Автотеки".

Какие бренды автомобилей из каршеринга реже всего попадали в аварии и подвергались ремонтам

Первое место в рейтинге брендов автомобилей из каршеринга, в отчетах которых реже всего негативных событий после 80 тысяч км пробега, разделили марки Renault и Skoda.

На втором месте - Smart и Kia. Третью строчку рейтинга занимают Hyundai и Ford. Также в топ-5 вошли Volkswagen и Nissan.

От Renault Kaptur до Hyundai Creta: у каких моделей автомобилей из каршеринга реже всего были выявлены факты участия в ДТП и ремонты после 80 тысяч км пробега

Согласно сведениям экспертов, в первом квартале 2023 года в отчетах моделей Renault Kaptur и Kia Rio X-Line, использованных в каршеринге, было выявлено наименьшее среднее число негативных событий после 80 тысяч км пробега, в том числе данных о серьезном ремонте и ДТП.