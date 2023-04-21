Автоэксперты отметили снижение цен на моторные масла
В России начали снижаться цены на моторное масло трех популярных брендов, пишут Известия. По сравнению с июнем прошлого года средняя цена 4-литровой канистры масла «Лукойл» снизилась на 13%, Mobil – на 15% и Shell – на 19%. При этом эксперты не считают снижение цен новой тенденцией на рынке. По их мнению, всё дело в том, что российские производители к весне сумели нарастить производство и запустить процесс импортозамещения. О том, какие бренды моторных масел в соотношении цена качество сейчас представлены на рынке, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов:
«Если говорить о марках в целом, сейчас действительно есть вполне добротные бренды. Даже у популярных нефтяных компаний - это и Роснефть, и Газпром - есть своя линейка смазочных материалов, она вполне достойна внимания. Есть такие бренды, как ROLF, ReinWell, Motul, Total, LIQUI MOLY, которые производят достаточно качественную, хорошую, проверенную уже годами продукцию. Поэтому на вкус и цвет сейчас производители есть. То есть даже в наших маслах нет ничего плохого, просто важно их почаще менять. Если вы менять будете масло каждые 7 тысяч километров, ничего критичного с вашим двигателем быть не должно, даже если вы реально заливаете отечественное синтетическое масло».
Ранее в Турции заявили, что в этом году страна начнет массово поставлять моторное масло на российский рынок.