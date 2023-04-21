Автоэксперты отметили снижение цен на моторные масла в России

«Если говорить о марках в целом, сейчас действительно есть вполне добротные бренды. Даже у популярных нефтяных компаний - это и Роснефть, и Газпром - есть своя линейка смазочных материалов, она вполне достойна внимания. Есть такие бренды, как ROLF, ReinWell, Motul, Total, LIQUI MOLY, которые производят достаточно качественную, хорошую, проверенную уже годами продукцию. Поэтому на вкус и цвет сейчас производители есть. То есть даже в наших маслах нет ничего плохого, просто важно их почаще менять. Если вы менять будете масло каждые 7 тысяч километров, ничего критичного с вашим двигателем быть не должно, даже если вы реально заливаете отечественное синтетическое масло».