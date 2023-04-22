Cupra планирует продавать большие электромобили премиум-класса в США

Cupra, отдельный автомобильный бренд Seat, выделенный несколько лет назад, рассматривает возможность расширения своей модельной линейки за счет более крупных и дорогих электромобилей.

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По словам генерального директора Cupra, цитируемого Autocar, они в первую очередь предназначены для рынка США и должны выйти во второй половине десятилетия.

Компания предполагает, что для производства будет использоваться платформа Scalable Systems Platform, которую в настоящее время разрабатывает Volkswagen. SSP — это технологическая эволюция двух других платформ — PPE и MEB.