Продажи кроссоверов Kaiyi в России стартуют в мае

Продажи кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro начнутся на российском рынке в мае. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Kaiyi. Ранее предполагалось, что эти модели появятся у дилеров в середине апреля.

© Юрий Зубко/ РГ

Напомним, сейчас китайский бренд предлагает только седан Kaiyi E5, который продается лишь в топовой комплектации за 1 959 000 рублей.

Kaiyi X3 базируется на платформе Chery Tiggo 4, хотя слегка превосходит этот кроссовер по размерам. Отличия Kaiyi X3 от X3 Pro заключаются прежде всего в двигателе: первый укомплектован "атмосферником" на 113 л.с., у второго - турбомотор с отдачей 147 л.с. Оба агрегатируются вариатором, но разных моделей - имитирующих 7 и 9 передач соответственно.

О стоимости автомобилей в китайской компании ничего не говорят, но ранее директор департамента продаж Kaiyi Дмитрий Иванов рассказывал, что "цены на эти модели будут крутиться от 1,8 млн до 3 млн рублей".

Юрий Зубко/ РГ