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57 минут назад

General Motors планирует отказаться от CarPlay и Android Auto в своих машинах

runews24.ru

Американский концерн General Motors планирует отказаться от сервисов Apple CarPlay и Android Auto. Официально подтверждено, что компания разработала свою систему мультимедиа, которую будут внедрять в новые машины бренда.

General Motors планирует отказаться от CarPlay и Android Auto
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, например, она достанется кроссоверу Chevrolet Blazer 2024 года.

Многие эксперты считают, что этот шаг не оправдан, потому что большинство покупателей требуют наличия CarPlay в машине.

Как сообщил представитель компании, они планируют перейти на следующий уровень, ведь актуальные системы не идеальны. Потребители просто привыкли к имеющимся приложениям. Внедрение новой мультимедиа поможет GM анализировать больше данных по поводу работы их электрических машин и зарабатывать дополнительные деньги на оформлении подписок.

Бесплатными в течение восьми лет для автолюбителей будут сервисы Google Maps и Assistant.

Автоновости,Chevrolet Blazer,Chevrolet,Google,Apple,
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