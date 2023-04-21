General Motors планирует отказаться от CarPlay и Android Auto

Американский концерн General Motors планирует отказаться от сервисов Apple CarPlay и Android Auto. Официально подтверждено, что компания разработала свою систему мультимедиа, которую будут внедрять в новые машины бренда.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Так, например, она достанется кроссоверу Chevrolet Blazer 2024 года.

Многие эксперты считают, что этот шаг не оправдан, потому что большинство покупателей требуют наличия CarPlay в машине.

Как сообщил представитель компании, они планируют перейти на следующий уровень, ведь актуальные системы не идеальны. Потребители просто привыкли к имеющимся приложениям. Внедрение новой мультимедиа поможет GM анализировать больше данных по поводу работы их электрических машин и зарабатывать дополнительные деньги на оформлении подписок.