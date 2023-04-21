Названы компании, которые выпускают самые красивые автомобили

Объявлены победители премии «Лучший автомобильный дизайн-2023»
Компании Ferrari и Genesis выпускают самые красивые автомобили.Теперь это подтверждено официально: эти две марки стали победителями премии «Лучший автомобильный дизайн-2023» (Car Design Award-2023). Конкурс Car Design Award был учрежден редакцией итальянского журнала Auto&Design и проводится с 1984 года. С 2016-го победителей определяют в трех категориях — «концептуальные автомобили», «серийные автомобили» и «язык дизайна бренда». Команда Genesis получила награду за облик концепта X Convertible, а Ferrari отметили дважды — за внешний вид серийного кроссовера Purosangue и за общую фирменную стилистику итальянской марки.
На втором месте в категории «серийные автомобили» оказался Toyota Prius пятого поколения, дебютировавший осенью прошлого года, а третье место досталось новому Jeep Avenger — первому электрическому кроссоверу в истории американской марки. В номинации «Лучший язык дизайна бренда», помимо Ferrari, были отмечены Kia и Hyundai.
В прошлом году в конкурсе победили Toyota Compact Cruiser EV (категория «концептуальный автомобиль), Ferrari 296 GTB («серийный автомобиль»), а награду за выдающийся язык дизайна забрала команда Polestar — суббренда шведского Volvo, который принадлежит китайской Geely.
Также в разные годы награды получали Mazda RX-Vision, Aston Martin DB11, Jaguar I-Pace и E-Pace, Ford GT, Honda Urban EV, Peugeot 208, Land Rover Defender 90 и другие.
В 2023 году дизайн самой статуэтки разработала компания Brembo, которая выступает партнером премии Car Design Award с 2000-х годов.