Названы компании, которые выпускают самые красивые автомобили

Компании Ferrari и Genesis выпускают самые красивые автомобили.Теперь это подтверждено официально: эти две марки стали победителями премии «Лучший автомобильный дизайн-2023» (Car Design Award-2023). Конкурс Car Design Award был учрежден редакцией итальянского журнала Auto&Design и проводится с 1984 года. С 2016-го победителей определяют в трех категориях — «концептуальные автомобили», «серийные автомобили» и «язык дизайна бренда». Команда Genesis получила награду за облик концепта X Convertible, а Ferrari отметили дважды — за внешний вид серийного кроссовера Purosangue и за общую фирменную стилистику итальянской марки.

© Genesis X Convertible

На втором месте в категории «серийные автомобили» оказался Toyota Prius пятого поколения, дебютировавший осенью прошлого года, а третье место досталось новому Jeep Avenger — первому электрическому кроссоверу в истории американской марки. В номинации «Лучший язык дизайна бренда», помимо Ferrari, были отмечены Kia и Hyundai.

Genesis X Convertible

Ferrari Purosangue

В прошлом году в конкурсе победили Toyota Compact Cruiser EV (категория «концептуальный автомобиль), Ferrari 296 GTB («серийный автомобиль»), а награду за выдающийся язык дизайна забрала команда Polestar — суббренда шведского Volvo, который принадлежит китайской Geely.