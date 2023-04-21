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В России появились новые Volkswagen Bora

Дилеры привезли в Россию новые седаны Volkswagen Bora. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят от 2 080 000 рублей.

В России появились новые Volkswagen Bora
© www.autohome.com.cn

Под капотом у Bora установлен полуторалитровый "атмосферник" мощностью 113 л.с., агрегатируемый автоматической коробкой. Среди опций можно выделить LED-оптику, функции контроля за рядностью и предотвращения столкновения, круиз-контроль, однозонный климат-контролем, датчики света и дождя, салон из экокожи, передние сиденьями с электрорегулировками, люк в крыше, 16-дюймовые диски.

Модель собирают на предприятия FAW-Volkswagen. Bora построена на модульной платформе MQB в упрощенной версии с полузависимой задней подвеской. C 2019-го седан входит в тройку самых продаваемых китайских Volkswagen.

Ранее "РГ" сообщала, что автосалон в Шанхае стал местом премьеры новой модели Volkswagen ID.7, которым компания намерена закрыть брешь, образовавшуюся после исключения из гаммы Passat.

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