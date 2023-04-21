С конвейера сошел полумиллионный Mercedes-Benz G-Class

Компания Mercedes-Benz произвела полумиллионный внедорожник G-Сlass. Юбилейным экземпляром с порядковым номером 500 000 стал автомобиль с ретродизайном, отсылающим к классической модели 80-х годов прошлого века: он окрашен в зеленый цвет, в салоне — комбинированная обивка сидений, а запасное колесо, вынесенное на пятую дверь, укрыто брезентовым чехлом. Полумиллионный G-Сlass сошел с конвейера завода Magna Styer в австрийском Граце спустя 44 года после выхода модели на рынок.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Дизайн юбилейного G-Class вдохновлен внедорожниками ранних лет: в компании отмечают, что на кузов нанесена краска в классическом оттенке Agava Green — этот цвет стал одним из первых, доступных для модели. У него поворотники оригинальной формы, но они не красные, как у современного автомобиля, а оранжевые — как в 70-80-х. Интерьер оформлен с оглядкой на модель 280 GE: средняя часть кресел обтянута клетчатой тканью. Имеется и табличка с порядковым номером — 500 000.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Между тем Mercedes-Benz продолжает работу над серийной версией электрического G-Class — EQG. Прототип EQG был представлен еще в 2021 году, а премьера «товарного» варианта ожидается в 2024-м. О грядущем батарейном внедорожнике известно, что он сохранит рамную архитектуру и неразрезной мост сзади, а силовая установка будет состоять из четырех электромоторов и батареи с анодом из нанокомпозитного кремния.