Chery задумалась о локализации производства автомобилей в РФ

Китайская Chery изучает целесообразность локализации производства автомобилей в России. Об этом заявил президент Chery International Чжан Гуйбин, передает РИА Новости.

Причем рассматривается как приобретение собственного завода, так и совместное производство с партнером, уточнил он.

Гуйбин отметил, что компания никогда не переставала думать о проекте по локализации. Это, как указал президент фирмы, «тесно связано со стратегическим развитием Chery в России».

Он подчеркнул, что Chery International выберет наилучшее решение для данного проекта.

Ранее компания сообщила, что число гибридов и электрокаров от китайского автоконцерна Chery будет все больше увеличиваться на рынках других стран, в том числе и в России.