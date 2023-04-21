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Chery задумалась о локализации производства автомобилей в РФ

Китайская Chery изучает целесообразность локализации производства автомобилей в России. Об этом заявил президент Chery International Чжан Гуйбин, передает РИА Новости.

Chery задумалась о локализации производства автомобилей в РФ
© РИА Новости

Причем рассматривается как приобретение собственного завода, так и совместное производство с партнером, уточнил он.

Гуйбин отметил, что компания никогда не переставала думать о проекте по локализации. Это, как указал президент фирмы, «тесно связано со стратегическим развитием Chery в России».

Он подчеркнул, что Chery International выберет наилучшее решение для данного проекта.

Ранее компания сообщила, что число гибридов и электрокаров от китайского автоконцерна Chery будет все больше увеличиваться на рынках других стран, в том числе и в России.

В марте Chery сообщила, что на российском рынке появятся сразу два седана — Omoda S5 и Chery Arrizo 8.

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