Для работников автопрома попросили отсрочку от армии и льготную ипотеку

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести отсрочку от армии, а также предоставлять льготную ипотеку для работников автомобильной промышленности. Копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Необходимо предоставить льготы по отсрочке от призыва в армию до достижения такими сотрудниками 27 лет путем внесения поправок в постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490. Аналогично, таких сотрудников, безотносительно их возраста, необходимо освобождать и от участия в мобилизационных мероприятиях», — говорится в письме.

Кроме того, НАС предлагает бороться за сохранение нынешнего кадрового потенциала в автопроме, предоставляя инженерам, научно-техническим кадрам, высококвалифицированным техническим специалистам дополнительные льготы. В числе таких мер может быть предоставление льготной ипотеки. При этом в союзе считают необходимым скорректировать условия предоставления такой ипотеки, установив минимально возможную зарплату до вычета НДФЛ в 40 тыс. руб. для регионов и от 50 тыс. рублей для городов-миллионников.