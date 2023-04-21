Калининградский «Автотор» будет выпускать 14 моделей трех китайских марок

Российский завод «Автотор» освоит производство 14 моделей трех китайских брендов. Это следует из плана предприятия, который публикует портал «Русский автомобиль» со ссылкой на директора по развитию «Автотора» Андрея Верижникова. На сегодняшний день с конвейера сходят седан Kaiyi E5 и два вседорожника марки SWM — G01/F и G05 Pro, но уже во втором квартале этого года к ним присоединятся седан BAIC U5 Plus, кроссовер BAIC X35 и еще одна модель, название которой пока не обнародовано.

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Далее, согласно плану, «Автотор» освоит производство кроссоверов Kaiyi X3 и X7 Kunlun, BAIC X55 и X7, а также внедорожника BAIC BJ40 Plus — запуски намечены на третий квартал этого года. Тогда же начнется сборка электрической четырехдверки BAIC EU5 — в родном Китае эта модель предлагается с 218-сильным электромотором, а её запас хода составляет 400 километров.

Под конец 2023-го на калининградском предприятии «пропишется» кроссовер SWM G03F REEV с электрифицированной установкой.

Ряд компонентов для китайских автомобилей, которые будет производить калининградский завод, локализуют в России. Это элементы кузовов, компрессоры кондиционеров, электроприводы, печатные платы и пластиковые детали.

Серийное производство собственного электромобиля «Автотора», по плану, должно начаться в 2024-м. Это компактный электрокар, который будут выпускать в трех версиях — обычной пассажирской, коммерческой и в виде машины для людей с ограниченными возможностями.