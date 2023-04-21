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1 час назад

Пикап Ford F-250 превратили в огромный девятиместный внедорожник

ПроКроссовер.ру

Еще в начале 2000-х Ford предлагал всем желающим огромный внедорожник Excursion. Он базировался на том же шасси, что и пикап F-250. Производство закончилось в 2005 году, и теперь компания MegaRexx Trucks, наконец, восполнила пробел.

Пикап Ford F-250 превратили в девятиместный внедорожник
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Огромный проектный автомобиль, показанный здесь, основан на самой большой и лучше всего оснащенной версии F-250 из всех — Crew Cab Lariat Ultimate 4×4. Тюнер улучшил его, добавив алюминиевый кузов в задней части, новые тонированные окна и достаточное количество сидячих мест для девяти человек. Подвеска получила лифт на 2,5 дюйма (63 мм), но посадка и высадка из внедорожника стала проще благодаря автоматическим подножкам.

Интересно, что преобразование позволяет сохранить все вспомогательные системы на борту живыми и функциональными, включая мониторинг слепых зон. Чтобы пассажиры на заднем сиденье чувствовали себя комфортно, они получили собственную специализированную систему климат-контроля (Vintage Air Mk4).

В движение приводится мощный 6,7-литровый дизельный двигатель V8 мощностью 482 л.с. и крутящим моментом 1424 Нм. В движение колеса приводит десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Представленный здесь автомобиль выставлен на продажу на веб-сайте MegaRexx прямо сейчас по прейскуранту чуть менее 170 000 долларов. Тюнер может преобразовать ваш существующий F-250, начиная примерно с 40 000 долларов, но рекомендует также выделить не менее 60 000 долларов, чтобы покрыть варианты.

Автоновости,Ford,
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