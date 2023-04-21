В США беспилотное такси не подчинилось требованию полицейского

Сотрудник полиции попросил такси освободить дорогу и съехать на обочину, однако машина оказалась беспилотной. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

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Судя по видео, которое снимали пассажиры такси, полицейский остановил мотоцикл перед машиной и жестами потребовал съехать на обочину, чтобы освободить место для проезда большому внедорожнику. Однако такси не двигалось.