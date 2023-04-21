Раздача мороженого на автосалоне в Шанхае закончилась фиаско BMW и Mini

В китайских СМИ и соцсетях активно обсуждается инцидент, произошедший на стенде Mini (входит в BMW Group): представители бренда раздавали мороженое, но по какой-то причине только тем, кто не был похож на представителя китайской нации. Из-за этого рыночная стоимость BMW обвалилась на 2,16 млрд евро.

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Тема "BMW Mini" стала второй по популярности в китайской социальной сети Weibo с более чем 93 миллионами просмотров. Пользователи репостили фото и видео, комментировали увиденное на них. Было на них следующее: работник стенда Mini говорит посетителям, предположительно, китайцам, что бесплатное мороженое закончилось, но затем к ним подходит посетитель с европейской внешностью, который получает порцию холодного лакомства.

Automotive News со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией изнутри, пишет, что 300 порций мороженого действительно закончились, а подошедший "европеец" был сотрудником BMW. К раздаче мороженого были привлечены местные, не имеющие отношения ни к "Мини", ни к BMW.

Китайское представительство Mini China отреагировало на инцидент с раздачей мороженого на автосалоне, принеся извинения и пообещав, что "работа над ошибками" в управлении и обучении персонала будет обязательно проведена.