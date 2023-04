Какие новинки Сhangan готовит для России

Changan намерена предложить «самый широкий модельный ряд в России». В него будут входить уже знакомые кроссоверы CS35 Plus, CS75 FL и CS55, CS35 Plus New, CS55 Plus и Uni-K, а также лифтбек Uni-V, кросс-купе CS85 и флагманский вседорожник CS95. Издание отмечает, что новые CS35 Plus и CS55 Plus вытеснят из гаммы предшественников, а CS75 FL отправят в отставку до конца 2023 года.