Какие новинки Сhangan готовит для России

Три седана, лифтбек, пикап и другие новинки: что готовит Сhangan для России
Перечислены новинки китайский марки Сhangan для российского рынка. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на модельный план бренда, линейка будет состоять из 15 моделей, правда одну из них снимут с продаж в течение 2023 года — это CS75 FL. Так что на деле моделей будет 14, и в их числе три седана, лифтбек, два кроссовера, пикап и новейший электрический вседорожник Avatr 11.
Changan намерена предложить «самый широкий модельный ряд в России». В него будут входить уже знакомые кроссоверы CS35 Plus, CS75 FL и CS55, CS35 Plus New, CS55 Plus и Uni-K, а также лифтбек Uni-V, кросс-купе CS85 и флагманский вседорожник CS95. Издание отмечает, что новые CS35 Plus и CS55 Plus вытеснят из гаммы предшественников, а CS75 FL отправят в отставку до конца 2023 года.
Согласно новой информации, в России также будут запущены седаны Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 Plus и Uni-T, пикап Hunter Plus и электромобиль Avatr 11.
Uni-T предложат в нескольких версиях, включая вариант 2024 модельного года. А пикап Hunter Plus фигурирует в двух модификациях с обозначениями F70 и P201.
Седан Eado Plus должен приехать в Россию с 1,4-литровым турбомотором, а четырехдверке Alsvin положен атмосферный агрегат объемом 1,5 литра. Третий седан в линейке, Raeton Plus, выступит флагманом, и подробностей о нем пока нет. Нет информации о российской спецификации лифтбека Lamore.
Самая же интересная модель во всем этом списке — Avatr 11. Это футуристичный батарейный кроссовер размером с BMW X6, разработанный Changan в сотрудничестве с Huawei и производителем аккумуляторов CATL. Электрокар комплектуется двумя электромоторами суммарной мощностью 580 лошадиных сил, а на одном заряде батареи емкостью 90,4 киловатт-часа он проезжает 600 километров. Не исключено, что Avatr 11 отведут роль имиджевой модели, и массово она продаваться в России не будет.