Land Rover анонсировал премьеру самого продвинутого внедорожника

Range Rover Sport SV 2024 года могут представить публике 31 мая. Ожидается, что он будет использовать твин-турбо V8 от BMW мощностью более 600 л.с. Мощный преемник Range Rover Sport SVR будет представлен миру 31 мая и станет «самым динамичным и технологически продвинутым Range Rover Sport за всю историю».

© PNZdrive

Новая модель избавится от буквы «R» в названии и будет называться Range Rover Sport SV. Первоначально Land Rover будет продавать его только по приглашению с ограниченным тиражом, прежде чем он будет представлен более широко. Автопроизводитель добавляет, что «представит ряд инновационных мировых, отраслевых и первых технологий Range Rover, которые раскрывают весь потенциал производительности напористой модели».

Ожидается, что Range Rover Sport SV откажется от 5,0-литрового двигателя V8 с наддувом старого SVR и заменит его 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и мягким гибридом, используемым совместно с BMW X5 M Competition. Хотя мы точно не знаем, сколько мощности будет у этой модели, BMW развивает 617 л.с. и 749 Нм, поэтому можно ожидать аналогичных цифр. Привод явно будет передаваться на все четыре колеса.

Новая флагманская модель также будет отличаться от стандартного Range Rover Sport благодаря некоторым уникальным элементам дизайна. К ним следует отнести новый бампер с увеличенными воздухозаборниками и затемненную решетку радиатора.

Ограниченные изменения будут внесены в кабину Range Rover Sport SV, и поэтому он продолжит качать текущую 13,1-дюймовую информационно-развлекательную систему автопроизводителя Pivi Pro, работающую вместе с 13,7-дюймовой цифровой комбинацией приборов.