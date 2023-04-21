За ночь Tesla подешевела на 55 млрд долларов

Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, провела запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship. Он оказался не совсем удачным - ракету, как заявили в пресс-службе, пришлось уничтожить из-за неполадок с двигателями. Неудачный запуск отразился на рыночной стоимости другого детища Маска - Tesla, а также на цене акций.

Фото: Российская Газета Российская Газета

За несколько дней до инцидента с ракетой акции Tesla торговались примерно по 183 доллара за штуку, после взрыва Starship стоимость бумаги упала до 161 доллара, но теперь акции компании демонстрируют небольшой рост на один-два доллара.

Китайский портал Autohome пишет, что за ночь рыночная стоимость Tesla на фоне неудачного запуска ракетоносителя, упала на 55 млрд долларов.