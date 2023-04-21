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1 час назад

Рыночная стоимость Tesla за ночь рухнула на 55 млрд долларов

Российская Газета

Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, провела запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship. Он оказался не совсем удачным - ракету, как заявили в пресс-службе, пришлось уничтожить из-за неполадок с двигателями. Неудачный запуск отразился на рыночной стоимости другого детища Маска - Tesla, а также на цене акций.

За ночь Tesla подешевела на 55 млрд долларов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

За несколько дней до инцидента с ракетой акции Tesla торговались примерно по 183 доллара за штуку, после взрыва Starship стоимость бумаги упала до 161 доллара, но теперь акции компании демонстрируют небольшой рост на один-два доллара.

Китайский портал Autohome пишет, что за ночь рыночная стоимость Tesla на фоне неудачного запуска ракетоносителя, упала на 55 млрд долларов.

Впрочем, такие "качели" для "Теслы" не являются прецедентным случаем: на 50 млрд стоимость упала осенью 2020 года, когда Маск сделал заявление о стратегии развития батарей для электрокаров, которое не совпало с ожиданиями инвесторов.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,SpaceX,
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