Китайская CATL создала аккумуляторы с рекордной энергоемкостью

Новые батареи CATL можно будет использовать и в авиалайнерах, и в электромобилях.

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Показатель в 500 ватт-часов на килограмм позволит использовать их в электрических пассажирских самолетах, хотя версия для автомобилей уже готовится и будет представлена до конца 2023 года. Для получения таких значений CATL применила новые материалы электродов, а также конденсированный электролит-биомиметик. Именно он обеспечивает высокий энергообмен и уровень безопасности.

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Китайская компания CATL объявила об очередном прорыве в области батарейных технологий. Созданный ею аккумулятор нового поколения имеет удельную энергоемкость 500 ватт-часов на килограмм, что в теории открывает путь к электрификации пассажирских самолетов.

Показатель действительно очень высокий. Даже у кремниевых батарей Amprius он составляет 450 ватт-часов на килограмм. А вот у испытанной в лабораторных условиях литий-диоксид углеродной батареи удельная энергоемкость равна 1876 ватт-часов на килограмм — но такие аккумуляторы являются чем-то из разряда фантастики.

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В батарее CATL используются инновационные материалы анода, энергоемкие катоды и новые сепараторы. Отличается и процесс производства. Но главное новшество — это конденсированный электролит-биомиметик.

Высокопроводящий состав участвует в создании самоадаптивной «решетки», которая улучшает проводящие характеристики ячеек, повышает эффективность транспортировки ионов лития и положительно влияние на стабильность всей микроструктуры аккумулятора.

В течение года CATL обещает представить версию этой батареи для электрокаров и запустить её в массовое производство.

В ожидании новых аккумуляторов можно посмотреть, что у CATL есть уже сейчас. Например, в 2021-м компания представила коммерческие образцы натрий-ионных батарей первого поколения. Их можно выпускать параллельно с литий-ионными, без переоборудования конвейеров.

И хотя такие аккумуляторы не могут похвастаться выдающимися характеристиками, CATL удалось решить главную проблему: синтезировать материалы для катода и анода с необходимыми кинетическими свойствами.