Ожидаемая в России марка Hongqi показала конкурента Mazda CX-9

В Поднебесной на автосалоне в Шанхае рассекретили большой вседорожник HS7 новой генерации. «Семёрка» перешла с платформы Toyota с продольным расположением силового агрегата на «тележку» собственной разработки с «поперечным» мотором, лишилась пневмоподвески и шестицилиндрового двигателя. Салон стал технологичнее, но главное — теперь HS7 унифицирован с другими массовыми Hongqi.

Фото: Hongqi HS7© Autohome.com.cn Hongqi HS7© Autohome.com.cn

Напрямую не сказано, но похоже Hongqi HS7 построен на той же платформе концерна FAW, что и легковые H5/H6. Длина кроссовера сократилась на 40 миллиметров (до 4995 миллиметров), колёсная база стала меньше на 88 миллиметров (между осями 2920 миллиметров). Технического «родства» с линейкой Mazda у массовых Hongqi больше нет, но по габаритам «семёрка» немного не дотянулась до уходящей CX-9.

Известно, что в Китае покупателям предложат опциональную версию с трёхрядным семиместным салоном, а вот 3,0-литрового мотора больше не будет: только «турбочетвёрки» объёмом 2,0 литра. Пока анонсирована модификация с 252-сильным двигателем, но будут и более мощные гибриды.