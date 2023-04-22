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56 минут назад

Ожидаемая в России марка Hongqi показала конкурента Mazda CX-9

Motor.ruиещё 2

В Поднебесной на автосалоне в Шанхае рассекретили большой вседорожник HS7 новой генерации. «Семёрка» перешла с платформы Toyota с продольным расположением силового агрегата на «тележку» собственной разработки с «поперечным» мотором, лишилась пневмоподвески и шестицилиндрового двигателя. Салон стал технологичнее, но главное — теперь HS7 унифицирован с другими массовыми Hongqi.

Ожидаемая в России марка Hongqi показала конкурента Mazda CX-9
Фото: Hongqi HS7© Autohome.com.cnHongqi HS7© Autohome.com.cn

Напрямую не сказано, но похоже Hongqi HS7 построен на той же платформе концерна FAW, что и легковые H5/H6. Длина кроссовера сократилась на 40 миллиметров (до 4995 миллиметров), колёсная база стала меньше на 88 миллиметров (между осями 2920 миллиметров). Технического «родства» с линейкой Mazda у массовых Hongqi больше нет, но по габаритам «семёрка» немного не дотянулась до уходящей CX-9.

Известно, что в Китае покупателям предложат опциональную версию с трёхрядным семиместным салоном, а вот 3,0-литрового мотора больше не будет: только «турбочетвёрки» объёмом 2,0 литра. Пока анонсирована модификация с 252-сильным двигателем, но будут и более мощные гибриды.

Другие подробности о технике, оснащении и ценах появятся к концу лета, ведь на внутренний рынок Hongqi HS7 выйдет в августе. Сейчас модель стоит от 276 тысяч юаней (3,3 миллиона рублей), но после смены поколений и упрощения кроссовер может подешеветь. В России марку Hongqi тоже ждут, но пока нам обещаны более статусные автомобили.

Автоновости,Кроссовер,Mazda CX-9,FAW,Mazda,Toyota,
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