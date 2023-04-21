Kia расширила географию продаж модернизированного паркетника Seltos

Компания Kia расширила географию продаж модернизированного паркетника, причем кое-где модели вместе с новым обликом и интерьером достался еще и новый мотор.

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Дебютным рынком для рестайлингового кроссовера Kia Seltos стала родная Корея, там продажи начались еще в прошлом году. Позже такой паркетник добрался до Австралии, Северной Америки и Казахстана. А теперь модернизированный кросс стартует и в Китае: публичную премьеру провели в рамках Шанхайского автосалона. Как водится, у «поднебесного» SUV есть свои особенности.

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Главное – только после рестайлинга местный паркетник и превратился, собственно, в Seltos, ведь дореформенную модель там позиционировали в качестве Kia KX3 второго поколения (к слову, «первый» кросс в Китае с треском провалился). Внешне «пятидверка» в целом преобразилась так же, как глобальная версия: кроссовер получил новые радиаторную решетку, бамперы и фары. На решетке тоже красуются дополнительные светящиеся элементы, а задние фонари отныне в виде единой плашки с «клыками». При этом в заднем бампере китайского Селтоса установили противотуманный фонарь (у модели для Кореи и Америки такого элемента нет, зато он имеется у варианта для Австралии).

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По сравнению с прежним китайским KX3 длина увеличилась на 40 мм до 4385 мм («мировой» обновленный Селтос чуть длиннее – 4390 мм), прибавка в высоту составила 5 мм (теперь 1650 мм). Ширина и колесная база не изменились – 1800 и 2630 мм соответственно.

Как и у остальных рестайлинговых кроссоверов, в салоне «поднебесного» Kia Seltos появилось табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма). Отметим, интерьер дореформенного KX3 оформлен по образцу индийского Селтоса: внутри тоже был единый корпус, но приборы утоплены (к тому же они аналоговые). А вот блок управления климат-контролем у китайского обновленного паркетника свой, как и центральный тоннель и рычаг коробки (шайба, которая есть у Seltos в Корее, «китайцу» не положена).

В Китае кроссовер сохранил бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 (115 л.с., 84 Нм), он все так же сочетается с вариатором. Но при этом Seltos впервые предложен в КНР еще и с «турбочетверкой» — это двигатель 1.4 мощностью 140 л.с. (242 Нм), он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у местного Селтоса нет – только передний.

Цена обновленного паркетника начинается с отметки в 16 000 долларов.