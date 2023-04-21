Элитный китайский автобренд определился с первыми моделями для России

Именно эти две модели упоминаются на официальном российском сайте компании, который заработал на днях — там приводится информация о H9 и E-HS9 и предусмотрена возможность записи на тест-драйв. Анонсированный модельный ряд несколько отличается от того, который прочили инсайдеры — по их информации, первенцем премиального китайского бренда Hongqi в России должен был стать кроссовер HS5, который уже получил Одобрение типа транспортного средства.

Впрочем, ОТТС уже выдано и на седан H9, который призван заменить россиянам премиальные модели ушедшей «немецкой тройки», в частности, BMW 7. Hongqi H9 построен на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. В движение седан приводит мягкогибридная система на основе 2,0-литровой «турбочетверки» с 48-вольтовым стартер-генератором (252 силы) либо V6 объемом 3,0 литра. В обеих модификациях – «робот» с двойным сцеплением. В сертификате, который седан получил в России, упоминается только агрегат 2.0, который развивает 180 киловатт (245 лошадиных сил) и сочетается с «роботом».

Салон Hongqi H9 / Motor.ru

Сайт проливает свет на палитру цветов — в нее войдут четыре оттенка, фиолетовый, комбинированный фиолетовый и бежевый, бежевый и черный. Опции, доступные для H9 в России, пока не перечислены, упоминается лишь название модификации — «Делюкс».

В Китае же седан предлагается предлагается с четырехместным салоном с мультиконтурными раздельными креслами второго ряда с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. В отделке используются натуральное дерево, перфорированная кожа и металл. Также H9 положены пневмоподвеска, технология активного шумоподавления, адаптивный круиз-контроль с возможностью контроля полосы, а также восемь подушек безопасности.

Hongqi E-HS9/ Motor.ru

А вот Hongqi E-HS9 можно купить в России с прошлого года — роскошный электрический кроссовер дилеры привозят в Россию под заказ. На официальном же сайте говорится, что E-HS9 предложат в двух версиях, «Исполнительный» и «Делюкс», и в шести вариантах цветов кузова. Приводятся габариты кроссовера, размерность шин (265/45 R 21) и то, что 10-минутная зарядка обеспечивает запас хода в 100 километров.

На китайском рынке E-HS9 доступен с установками мощностью от 435 до 551 лошадиной силы и батареями емкостью 84, 99 или 120 киловатт-часов. Запас хода составляет 460-690 километров по циклу NEDC.