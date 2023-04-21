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«Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе

«Яндекс» полностью выкупил у Uber её долю в совместном бизнесе, сообщает пресс-служба компании.

«Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе
© Uber

Таким образом, «Яндекс» стал единственным владельцем группы «Яндекс Такси», в которую помимо сервиса заказа такси входят каршеринг и аренда самокатов.

«Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 млн долларов», - уточнили в пресс-службе.

Ранее топ-менеджмент «Билайна», возглавляемый гендиректором Александром Торбаховым, договорился с нидерландскоим телекоммуникационным холдингом Veon о выкупе «ВымпелКома», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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