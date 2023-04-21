«Яндекс» за $702,5 млн выкупил у Uber долю в бизнесе такси, каршеринга и аренды самокатов

Компания «Яндекс» выкупила оставшуюся долю Uber в их совместном бизнесе такси. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

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«Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний Яндекс Такси. В результате сделки Яндекс станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны получили одобрение регуляторов. Сумма сделки составляет $702,5 млн.

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в 2018 году, занимаясь перевозкой пассажиров и доставкой еды в России и странах СНГ. Позже было создано подразделение по работе над беспилотными авто и роверами, а также сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв».