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1 час назад

«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в совместном бизнесе за $702,5 млн

Газета.Ru

Компания «Яндекс» выкупила оставшуюся долю Uber в их совместном бизнесе такси. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Яндекс» за $702,5 млн выкупил у Uber долю в бизнесе такси, каршеринга и аренды самокатов
Фото: Алексей Майшев/РИА НовостиАлексей Майшев/РИА Новости

«Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний Яндекс Такси. В результате сделки Яндекс станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны получили одобрение регуляторов. Сумма сделки составляет $702,5 млн.

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в 2018 году, занимаясь перевозкой пассажиров и доставкой еды в России и странах СНГ. Позже было создано подразделение по работе над беспилотными авто и роверами, а также сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв».

На момент создания СП «Яндекс» получил в 59,3% акций, Uber — 36,9%. В августе 2021 года сообщалось, что российская компания нарастит долю и доведет ее до 71%, а до сентября 2023-го планирует приобрести всю оставшуюся долю.

Автоновости,Rover,Яндекс,
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