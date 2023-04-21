Госдума отклонила законопроект о штрафах за опасное вождение

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий штраф в 5000 рублей за опасное вождение.

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Поправки приняли еще в 2017 году, однако сейчас документ временно сняли с повестки. По мнению депутатов, термин «опасное вождение» содержит множество «неопределенностей» и расплывчатых формулировок. Парламентарии готовы будут вернуться к рассмотрению законопроекта после комплексной переработки.

Термин «опасное вождение», появившийся в Правилах дорожного движения в 2016 году, описывает серию мелких нарушений, последовательно совершенных на дороге. К данной формулировке относят резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное торможение и ускорение, а также несоблюдение безопасной дистанции и препятствование обгону. Сейчас за каждое нарушение установлены отдельные санкции. Однако авторы поправок считали, что штрафовать нужно жестче.

В первом чтении законопроект, предусматривающий штраф в пять тысяч рублей, приняли еще в 2017 году. Спустя шесть лет Госдума отклонила поправки, сославшись на то, что документу требуется комплексная доработка. Депутаты заявили, что термин «опасное вождение» содержит «элемент правовой неопределенности», что может повлечь «его расширительное толкование при рассмотрении дел о правонарушениях». Кроме того, парламентарии считают, что размер штрафа должен назначать суд с учетом «личности виновного, его имущественного положения».