Китайские автомобили захватили российский рынок — в первом квартале 2023 года на бренды из КНР пришлось 43 процента продаж по сравнению с 9 процентами годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

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Доля производителя Chery взлетела с 3 до 20 процентов, Great Wall Motor — с 3 до 12 процентов, Geely — с 2 до 8 процентов. Незначительно расширили свое присутствие на российском рынке и более мелкие производители — Changan (0,5 до 2 процентов), FAW (с 0,2 до 0,5 процента).

На недавно начавший продажи Evolute, который занимается локализацией китайских авто, за первые три месяца 2023-го пришлось 0,2 процента продаж. Dongfeng Motor сохранил долю в 0,1 процента.

Брендам Chery, Haval и Geely удалось войти в топ-5 самых продаваемых автобрендов в России. В первом квартале жители страны купили 18,9 тысячи, 16,6 тысячи и 12,7 тысячи машин этих марок соответственно. Самым популярным среди россиян брендом осталась Lada.