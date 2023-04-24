$81.49-0.1389.35-0.11

Renault собирается заменить Megane: первое изображение новинки

Предполагается, что такой паркетник французской марки появится на европейском рынке летом 2024 года.

Renault собирается заменить Megane
© Колеса.ру

Французская марка Renault выпускает Megane с 1995 года, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить генерацию. Седан, хэтчбек и универсал актуального четвёртого поколения появились в 2016-м, а обновление они пережили в 2020 году. Кроме того, осенью 2021-го линейку пополнила полностью «зелёная» версия Megane E-Tech Electric (её можно отнести к высоким хэтчбекам или же паркетникам).

Renault Megane E-Tech Plug-in Hybrid

Известно, что Renault Megane с ДВС в дальнейшем покинет европейский рынок, который продолжает стремительно «озеленяться». Согласно сообщениям СМИ, модель отправится в отставку уже в ближайшие месяцы, однако в компании, судя по всему, не смогли окончательно расстаться с Megane. Правда, чтобы остаться в строю ещё на какое-то время, ей придётся пережить ещё одну трансформацию.

Ожидается, что пятидверный Renault Megane превратят в паркетник с собственным (отличным от варианта E-Tech Electric) дизайном. Предполагается, что такой автомобиль появится на европейском рынке летом 2024 года. Есть вероятность, что компания будет позиционировать его как замену Megane, в этом случае такая новинка может получить другое название.

Официальной информации о том, как будет выглядеть новинка Renault, конечно, нет. Свой вариант экстерьера паркетника, который придёт на смену хэтчбеку Megane, предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что во внешности будут заметны заимствования у концепта Scenic Vision, который был представлен в мае 2022 года. Судя по изображению, будущая модель, в частности, может получить похожую головную оптику.

концепт Renault Scenic Vision

Автомобиль на рендере получил рельефный капот и боковины, обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, узкую решётку радиатора, декоративные вставки «под хром», чёрный верх и стойки крыши, антенну «акулий плавник», боковые зеркала на отдельных ножках, а также новый логотип в виде ромба. Салон будет рассчитан на пятерых; на передней панели разместят виртуальную «приборку», а также большой тачскрин информационно-развлекательной системы.

концепт Renault Scenic Vision

По предварительной информации, в основу модели, которая придёт на смену Megane, ляжет платформа CMF B, на которой базируется Captur. Ожидается, что у паркетника в гамме будут бензиновые и газовые двигатели, а также гибридные силовые установки (но без варианта PHEV, который имеется у Капюра).

Напомним, несколько дней назад компания Renault рассекретила рестайлинговый хэтчбек Clio. В ходе обновления модель получила новый дизайн передней части, новую версию Esprit Alpine, а также пересмотренную моторную линейку. Продажи посвежевшего Clio на старосветском рынке начнутся в июне текущего года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий