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1 час назад

Автопилот Tesla подешевеет

Lenta.ru

Автопилот Tesla подешевеет — таким образом производитель привлечет дополнительное внимание к своим автомобилям. Об этом сообщает газета Barron's.

Автопилот Tesla подешевеет
Фото: ReutersReuters

Журналисты издания сослались на аналитиков компании Canaccord, которые уверены, что корпорация Илона Маска будет вынуждена предложить потребителям скидку. По мнению экспертов, в Tesla снизят цены на Full Self-Drive (FSD), которая сейчас оценивается в 15 тысяч долларов, или около 1,2 миллиона рублей, чтобы сделать свою систему более конкурентной на рынке.

Аналитики Cowen, в свою очередь, заявили, что FSD не может обеспечить машине полную функцию автопилота — по этой причине цена в 15 тысяч долларов кажется специалистам завышенной. Также эксперты поставили под сомнение обещание Маска о том, что полноценная версия автопилота будет представлена до конца 2023 года.

Журналисты США, автомобиль стоит 47 тысяч долларов.

Финансисты также скептически оценили планы Tesla на успешную доработку автопилота.

«Вы не инвестируете в Tesla. Вы инвестируете в Илона Маска», — заявил главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест.

В середине апреля компания Tesla начала принимать заказы на упрощенную версию Model Y. Упрощенный вариант электрического кроссовера с запасом хода 450 километров оценили в 50 тысяч долларов.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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