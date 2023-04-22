Культовую Mazda RX-7 из «Форсажа» выставили на продажу

Франшиза «Форсаж» насчитывает уже с десяток фильмов, поэтому недостатка в автомобилях-кинозвёздах из этой саги нет. Но далеко не все картины и машины стали культовыми у ценителей «Форсажа», поэтому очередной лот аукциона Mecum представляет особый интерес для поклонников Голливуда и тюнинг-культуры — на торгах появилась Mazda RX-7 из оригинального The Fast and the Furious образца 2001 года. Кроме того, машина снималась и во втором фильме 2 Fast 2 Furious из 2003 года.

© Mecum

Автомобиль был подготовлен специалистом Эдди Полом для Universal Studios специально для съёмок в фильме «Форсаж» — на продажу выставлен один из пяти экземпляров спорткара, снимавшихся в первой части в роли машины Доминика Торетто. Внешний облик Mazda RX-7 не должен вводить в заблуждение, потому что это единственный автомобиль, который играл роль и в «Двойном форсаже» — там вместо Вина Дизеля за рулём был Амори Ноласко в образе Оранжа Джулиуса.

Помимо окраски в цвет Kolor Ultra Orange Pearl и стритрейсерской ливреи машина имеет обвес Versus, капот от модели J-Spec, противотуманные фары Cat 2 и 18-дюймовые колеса Motegi Ro_Ja, чёрно-красные сиденья Sparco и ряд аксессуаров в салоне. При этом Mazda RX-7 полностью стандартная — под капотом у неё роторный 255-сильный 1,3-литровый мотор 13B, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.