Культовую Mazda RX-7 из «Форсажа» выставили на продажу

Франшиза «Форсаж» насчитывает уже с десяток фильмов, поэтому недостатка в автомобилях-кинозвёздах из этой саги нет. Но далеко не все картины и машины стали культовыми у ценителей «Форсажа», поэтому очередной лот аукциона Mecum представляет особый интерес для поклонников Голливуда и тюнинг-культуры — на торгах появилась Mazda RX-7 из оригинального The Fast and the Furious образца 2001 года. Кроме того, машина снималась и во втором фильме 2 Fast 2 Furious из 2003 года.