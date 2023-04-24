Кто в России платит самые высокие штрафы за нарушение ПДД?

Самые высокие штрафы за нарушение правил дорожного движения в России платят водители в возрасте от 21 года до 30 лет. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», передает ТАСС.

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Согласно исследованию, по итогам первого квартала этого года средний платеж по штрафам у этой возрастной категории водителей составил 945 рублей. Водители в возрасте от 41 года до 50 лет платили в среднем 722 рубля. Самые низкие средние чеки штрафов – 612 рублей – у водителей от 31 года до 40 лет и от 51 года до 60 лет.

Мужчины платят штрафы ГИБДД чаще, чем женщины – 73% против 27% платежей. Средний чек платежа у мужчин также выше – 723 рубля против 581 рубля у женщин.