Ford завершил производство Mustang шестого поколения

Компания Ford завершила производство пони-каров Mustang. Издание Motor Trend выяснило, что «прощальное» купе серии S550 (шестое поколение) сошло с конвейера завода в Мичигане 6 апреля. Последний в своём роде пони-кар окрашен в белый металлик Oxford White, под капотом рядный четырёхцилиндровый турбомотор EcoBoost объёмом 2,3 литра (314 сил). Совсем скоро сборку «Мустангов» перезапустят: на подходе фастбэки и кабриолеты следующего поколения S650.

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Официально приостановка сборки Ford Mustang не подтверждена, но событие было ожидаемо, ведь заводу в Мичигане необходимо время для пуско-наладки производства новой модели, дебютировавшей прошлой осенью. Конфигуратор пони-кара седьмого поколения запустили в марте, а поставки дилерам должны начаться летом.

«Шестой» Ford Mustang был успешен по меркам сегмента: в 2021 году годовой тираж приблизился к отметке 70 тысяч штук, что позволило завоевать титул самого продаваемого спорткара. Однако в 2022 году Mustang уступил по продажам Dodge Challenger (54,3 против 52,4 тысячи штук), так что апгрейд семейства подоспел вовремя. Поскольку и Stellantis, и General Motors скоро завершат производство своих пони-каров, в Северной Америке у «Мустанга» не останется конкурентов.