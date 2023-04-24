В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на пояснительную записку предложения.

В документе подчеркивается, что в жару расход топлива увеличивается из-за использования кондиционера в автомобиле, но многие водители им не пользуются в целях экономии, что негативно отражается на их самочувствии, а также приводит к аварийной ситуации на дороге. В связи с этим авторы законопроекта предлагают предоставить водителям возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах. Но при этом они считают обязательным сохранение запрета в отношении лобового стекла.