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В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на пояснительную записку предложения.

В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин
© Газета.Ru

Представители партии отмечают, что тонирование автомобилей допускается в множестве стран. Парламентарии отмечают, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей и снижает температуру нагрева салона машины.

В документе подчеркивается, что в жару расход топлива увеличивается из-за использования кондиционера в автомобиле, но многие водители им не пользуются в целях экономии, что негативно отражается на их самочувствии, а также приводит к аварийной ситуации на дороге. В связи с этим авторы законопроекта предлагают предоставить водителям возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах. Но при этом они считают обязательным сохранение запрета в отношении лобового стекла.

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