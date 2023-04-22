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Range Rover получил очень дорогой и очень незаметный обвес

Ателье представило аэродинамический обвес для актуального поколения роскошного британского внедорожника. Заявлено, что он разработан для улучшения внешнего вида, но авторы тюнинга сделали детали настолько лаконичными, что заметить обвес невооружённым глазом трудно. И, кстати, никто не обещает, что новые элементы улучшат аэродинамические характеристики и положительно повлияют на управляемость автомобиля. Обвес предлагается для всех версий Range Rover, включая удлинённые.

Range Rover получил очень дорогой и очень незаметный обвес
© 1016 Industries

Владельцам Range Rover предложены сплиттер на передний бампер, дополнительные накладки на передний бампер, новый капот, накладки на пороги, массивный диффузор в заднем бампере, увеличенный спойлер на крыше и накладки на колёсные арки.

1016 Industries

Стандартные шильдики тюнеры меняют на эмблему Tensixteen. Кроме того, можно выбрать нештатные колёса по вкусу клиента. В компании отдельно подчёркивают возможность безболезненно удалить его и вернуть автомобиль в стоковое состояние.

1016 Industries

Все элементы от 1016 Industries устанавливаются в штатные места и не требуют изменений заводских кузовных деталей. Обвес из стеклопластика обойдётся в 28,5 тысяч долларов, из карбона — уже в 35 тысяч долларов, а элементы из кованого углепластика оцениваются тюнером в 40 тысяч долларов.

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