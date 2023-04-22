Чемпионскую Lancia 037 возродили в формате рестомода

Стартап заставил говорить о себе автомобильный мир после выпуска рестомода Evo37 — инженеры переосмыслили культовое раллийного купе Lancia 037 с учётом современных технологий. Трибьют последнему заднеприводному ралли-кару легендарной Group B оказался успешным — все запланированные к производству машины были распроданы, а финальным исполнением стала специальная «чемпионская» версия Martini 7. Фактически это построенная с нуля спортивная машина, лишь визуально и идеологически напоминающая гоночную Lancia 037.

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Построенный на шасси Lancia Beta Monte Carlo рестомод отличается карбоновым кузовом, стилизованным под исторического прародителя, а также современными техническими решениями. Спецверсия Martini 7, которая посвящена семи чемпионским титулам Lancia в WRC, отличается кузовом и двигателем.

Белоснежная краска дополнена культовой ливреей Martini и особым задним бампером, у которого предусмотрена съёмная секция, открывающая вид на коробку передач и выхлопную систему а-ля Lancia 037 Evo 2. Что касается двигателя, то для версии Martini 7 стандартный для Kimera Evo37 бензиновый 2,2-литровый турбомотор форсирован с 500 до 550 лошадиных сил, а 6-ступенчатая механика получила сближенные передаточные числа.