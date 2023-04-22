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Чемпионскую Lancia 037 возродили в формате рестомода

Стартап заставил говорить о себе автомобильный мир после выпуска рестомода Evo37 — инженеры переосмыслили культовое раллийного купе Lancia 037 с учётом современных технологий. Трибьют последнему заднеприводному ралли-кару легендарной Group B оказался успешным — все запланированные к производству машины были распроданы, а финальным исполнением стала специальная «чемпионская» версия Martini 7. Фактически это построенная с нуля спортивная машина, лишь визуально и идеологически напоминающая гоночную Lancia 037.

Чемпионскую Lancia 037 возродили в формате рестомода
© Kimera Automobili

Построенный на шасси Lancia Beta Monte Carlo рестомод отличается карбоновым кузовом, стилизованным под исторического прародителя, а также современными техническими решениями. Спецверсия Martini 7, которая посвящена семи чемпионским титулам Lancia в WRC, отличается кузовом и двигателем.

Белоснежная краска дополнена культовой ливреей Martini и особым задним бампером, у которого предусмотрена съёмная секция, открывающая вид на коробку передач и выхлопную систему а-ля Lancia 037 Evo 2. Что касается двигателя, то для версии Martini 7 стандартный для Kimera Evo37 бензиновый 2,2-литровый турбомотор форсирован с 500 до 550 лошадиных сил, а 6-ступенчатая механика получила сближенные передаточные числа.

Привод, как и у Lancia 037, только задний. Интерьер новинки ничем, кроме цветов Martini и шильдиков спецверсии, не отличается от прочих рестомодов компании. Напомним, тираж Kimera Evo37 составляет всего 37 экземпляров стоимостью от 480 тысяч евро. Стоимость сделанной в единственном экземпляре Kimera Evo37 Martini 7 не называется — как и имя клиента.

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