Представлен безумный шестиколесный пикап Great Wall Poer

Грузовичок с приставкой CyberP!ckup и колёсной формулой 6х6 дебютировал на Шанхайском автосалоне, отличившись целым рядом технических решений. Во-первых, китайские инженеры реализовали схему с тремя ведущими осями и пятью блокировками. Во-вторых, оснастили вездеход заряжаемой гибридной системой мощностью свыше 500 лошадиных сил. В-третьих, новинка удовлетворяет критериям N1 (аналог категории B).
От исходного Great Wall Poer монструозный автомобиль отличается кузовом, обвесом, конструкцией шасси и силовой установкой. Добавлены внедорожные амортизаторы K-Man, облегчённые колёса с шинами внешним диаметром 33 дюйма, капот и задний борт выполнены из углепластика, салон перешит белой кожей и алькантарой, установлена аудиосистема с 16 динамиками.
Третий мост ведущий, причём есть три межколёсных дифференциала, блокировка между второй и третьей осями, а также возможность заблокировать муфту передней оси. Тяга передаётся через 9-ступенчатую трансмиссию 9HAT со встроенным электромотором, а под капотом 3,0-литровый бензиновый V6. Пиковая отдача заряжаемой гибридной системы — 517 лошадиных сил и 750 Нм!
У Great Wall Poer Cyberp!ckup мизерный задний свес, а грузовая платформа пристыкована вплотную к кабине. Такой подход — издержки требований китайской категории N1 (длина легкового транспортного средства не должна превышать шести метров, а снаряжённая масса — 3500 килограммов). Стремление соответствовать стандарту N1 — намёк на то, что шестиколёсный пикап не просто шоу-кар, а готовый к серийному производству продукт.
Вероятно, Great Wall Poer Cyberp!ckup будет выпущен ограниченным тиражом, хотя пока информации о сроках и ценах нет. А вот гибридная система PHEV уже подтверждена для обычных полноразмерных пикапов Poer, хотя представители концерна не раскрыли ни мощность, ни экономичность силовой установки такого типа.