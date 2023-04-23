МВД включило в экзамен на права правила использования электросамокатов

МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

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В МВД пояснили, что корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года.

"Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца") и другие", - сказали в пресс-центре.

Как отметили в МВД, изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 ("Остановка запрещена") в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).