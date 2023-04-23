В РФ начали принимать заказы на новый хэтчбек Suzuki Baleno 2023 года

Suzuki Baleno можно было купить еще в конце 2022 года. Тогда автомобили привозили из ОАЭ по цене от 2,1 млн рублей, а сейчас можно приобрести Baleno 2023 года по более заманчивой цене. К примеру, дилер в Омске просит за автомобиль Suzuki Baleno 1,75 млн рублей, а во Владивостоке 1,55 млн рублей.

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Автомобиль в длину 3990 мм, в ширину 1745 мм, в высоту 1500 мм. Новый Baleno использует философию дизайна под названием «Искусственный футуризм». Автомобиль теперь новой решеткой радиатора с новыми светодиодными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями. Также есть новые 16-дюймовые легкосплавные диски. Внутри салон был переработан с новой приборной панелью и новыми контурными сиденьями.