В РФ начали принимать заказы на новый хэтчбек Suzuki Baleno 2023 года
Suzuki Baleno можно было купить еще в конце 2022 года. Тогда автомобили привозили из ОАЭ по цене от 2,1 млн рублей, а сейчас можно приобрести Baleno 2023 года по более заманчивой цене. К примеру, дилер в Омске просит за автомобиль Suzuki Baleno 1,75 млн рублей, а во Владивостоке 1,55 млн рублей.
Автомобиль в длину 3990 мм, в ширину 1745 мм, в высоту 1500 мм. Новый Baleno использует философию дизайна под названием «Искусственный футуризм». Автомобиль теперь новой решеткой радиатора с новыми светодиодными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями. Также есть новые 16-дюймовые легкосплавные диски. Внутри салон был переработан с новой приборной панелью и новыми контурными сиденьями.
Suzuki говорит, что новый Baleno имеет лучшее в своем классе соотношение мощности и веса, поскольку он весит примерно 955 кг, что дает соотношение 81 кВт на тонну. Более того, Baleno весит в среднем на 10% меньше, чем его конкуренты, но при этом соотношение мощности к весу у него на 30% выше. Новый Baleno оснащен двигателем K12N мощностью 90 л.с. и113 Нм. Автоматическая коробка передач CVT была заменена на 5-ступенчатую АКПП.