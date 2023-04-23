Названа стоимость нового кроссовера Lada X-Cross 5

— Судя по внешнему облику, кроссовер Lada X-Cross 5 является клоном модели FAW Bestune T77 с переклеенным шильдиком, поэтому стартовый ценник новинки будет практически такой же, как и у китайского собрата. Текущие цены на FAW Bestune T77 варьируются от 2 169 000 до 2 432 000 рублей, — сказал он.