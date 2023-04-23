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Названа стоимость нового кроссовера Lada X-Cross 5

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Стоимость нового компактного кроссовера Lada X-Cross 5 составит от 2 до 2,5 миллионов рублей. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

— Судя по внешнему облику, кроссовер Lada X-Cross 5 является клоном модели FAW Bestune T77 с переклеенным шильдиком, поэтому стартовый ценник новинки будет практически такой же, как и у китайского собрата. Текущие цены на FAW Bestune T77 варьируются от 2 169 000 до 2 432 000 рублей, — сказал он.

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По словам автоэксперта, цены на российский кроссовер будут находиться в диапазоне 2–2,5 миллиона рублей. Он не исключил, что минимальная стоимость модели может немного снизиться на первом этапе продаж.

Тимерханов отметил, что объем продаж Lada X-Cross 5 увеличится за счет большого количества дилерских сетей по стране. Кроме того, новинка расширит текущий модельный ряд, передает CarsWeek.ru.

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