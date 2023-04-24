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Дилер из Китая Meilin Auto начнет продавать автомобили в России напрямую

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В России уже в 2023 году появится крупный китайский автодилер Meilin Auto, реализующий машины из Поднебесной напрямую, сообщает издание Autonews. Сама же компания до этого занималась продажами авто российских салонам.

Дилер из Китая начнет продавать автомобили в России напрямую
© runews24.ru

Сейчас же готовится открытие сразу нескольких автосалонов компании в Московской области. При этом для обхода американских и европейских санкций в компании решили продавать автомобили в Россию через специальную экспортную компанию.

На первых порах автосалоны будут предлагать автомобили таких марок, как ongqi и Li Auto, а также в меньшей степени Voyah. При этом Meilin Auto будет поставлять машины напрямую в страну, минуя Казахстан, как перевалочную базу. В то же время российские дилеры полагают, что китайская компания ничего нового россиянам предложить не сможет, так как в России почти за год уже наладилась система параллельного импорта автомобилей.

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