Премиум-марка Hongqi показала салон главного лимузина Китая. На автосалоне в Шанхае дебютировал L5 второго поколения — седан, ориентированный на представители китайской элиты. Речь идёт о полноразмерном автомобиле с дизайном в ретростиле, но современной техникой. У самой эксклюзивной, дорогой и статусной модели китайского автопрома оказался в меру консервативный интерьер, а под капотом всё-таки не V12, а 4,0-литровый турбомотор V8.

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Если оставить за скобками штучные броневики Си Цзиньпина с засекреченной техникой, то Hongqi L5 — главный автомобиль китайского автопрома. Цена новой четырёхдверки пока не объявлена, но предшественник ещё семь лет назад стоил от пяти миллионов юаней (725 тысяч долларов), так что речь идёт о местном аналоге Rolls-Royce Ghost.

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Интерьер выдержан в духе классических Hongqi: о наследии «красного знамени» напоминает руль с дугообразным клаксоном и аналоговые часы. Монументальная передняя панель с парой экранов не удивила, а вот по центру сохранилась россыпь аналоговых клавиш, шайб и тумблеров. Интересно, что салон демонстрационного L5 отделан сине-зелёной кожей.

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Новый Hongqi L5 предложат с пока безальтернативным турбомотором V8. Вероятно, речь идёт об агрегате от кроссовера LS7: на «семёрке» отдача составляет 360 лошадиных сил и 550 Нм, а характеристики седана пока держатся в секрете. О трансмиссии и типе привода информации нет.

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