Skoda разработает бензиновые двигатели для семи брендов концерна VW

Мотористам из Млада-Болеслава предстоит заниматься доводкой всех малолитражных двигателей Volkswagen AG. Семейство EA211 включает в себя трёх- и четырёхцилиндровые моторы с наддувом (TSI) и без (MPI), в гамму входят агрегаты объёмом от 1,0 до 1,6 литра на бензине, пропан-бутане и этаноле, а мощность варьируется в диапазоне от 65 до 156 лошадиных сил.

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До недавнего времени мотористы Skoda в основном занимались малолитражными безнаддувными моторами, но теперь чешскому филиалу придётся отвечать за доводку турбомоторов небольшого объёма. Производственные и инженерные мощности у Skoda есть: новый центр по производству двигателей внутреннего сгорания открылся совсем недавно, в 2014 году.

О разработке принципиально новых бензиновых агрегатов речи не идёт: основной задачей Skoda будет совершенствовать и адаптировать действующую линейку к ужесточающимся эконормам на различных рынках сбыта. Целями называют увеличение мощности, повышение топливной эффективности, уменьшение уровня выбросов, а также сохранение максимальной надёжности.