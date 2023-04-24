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Skoda разработает бензиновые двигатели для семи брендов концерна VW

Мотористам из Млада-Болеслава предстоит заниматься доводкой всех малолитражных двигателей Volkswagen AG. Семейство EA211 включает в себя трёх- и четырёхцилиндровые моторы с наддувом (TSI) и без (MPI), в гамму входят агрегаты объёмом от 1,0 до 1,6 литра на бензине, пропан-бутане и этаноле, а мощность варьируется в диапазоне от 65 до 156 лошадиных сил.

Skoda разработает бензиновые двигатели для семи брендов концерна VW
© Motor.ru

До недавнего времени мотористы Skoda в основном занимались малолитражными безнаддувными моторами, но теперь чешскому филиалу придётся отвечать за доводку турбомоторов небольшого объёма. Производственные и инженерные мощности у Skoda есть: новый центр по производству двигателей внутреннего сгорания открылся совсем недавно, в 2014 году.

О разработке принципиально новых бензиновых агрегатов речи не идёт: основной задачей Skoda будет совершенствовать и адаптировать действующую линейку к ужесточающимся эконормам на различных рынках сбыта. Целями называют увеличение мощности, повышение топливной эффективности, уменьшение уровня выбросов, а также сохранение максимальной надёжности.

В Европе малолитражные двигатели EA211 уже работают в составе умеренно-гибридных и заряжаемо-гибридных силовых установок. Можно предположить, что малообъёмные моторы станут основными для флагманской Skoda Superb четвёртого поколения. Дебют лифтбеков и универсалов ожидается в этом году.

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