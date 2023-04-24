Great Wall лишил двух цилиндров внедорожник Tank 500

Флагман марки Tank перевели на PHEV-гибридную систему. На автосалоне в Шанхае дебютировал заряжаемый гибрид Hi4-T с силовой установкой на основе четырёхцилиндрового двигателя. Вездеход оснастили трансмиссией 9HAT со встроенным электромотором, под полом багажника и задним диваном появилась тяговая батарея ёмкостью 37,1 киловатт-часа, а место 3,0-литрового V6 занял рядный 2,0-литровый мотор. Пиковая отдача системы — 408 лошадиных сил и 750 Нм.

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Заряжаемый гибрид Tank 500 Hi4-T динамичнее и экономичнее шестицилиндрового аналога. Время разгона с места до 100 километров в час сократилось до 6,9 секунды, автономность увеличилась до 790 километров, вдобавок, внедорожник способен преодолеть до 110 километров без активации двигателя внутреннего сгорания.

Бензин-электрический «пятисотый» сохранил полный привод с понижающей передачей и блокировками межколёсных дифференциалов, но дорожный просвет сократился на сантиметр до 213 миллиметров. Внешних отличий у гибрида нет: опознать новинку можно разве что по зарядному лючку напротив горловины топливного бака.