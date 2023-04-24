У нового Mercedes-AMG C 43 появилась первая спецверсия

На Шанхайском автосалоне представили бензин-электрический двухобъёмник Mercedes-AMG C 43 в исполнении Special Edition. Речь идёт о «приветственной» модификации для рынка Поднебесной: её маркерами являются чёрные наклейки по низу кузова, контрастная крыша, особые диски с десятью сдвоенными спицами и декоративные элементы в салоне. Цена стартует с 696 800 юаней (эквивалент 8,2 миллиона рублей).

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Гибридный Mercedes-AMG C 43 дебютировал год назад, но на китайский рынок новинка выходит только сейчас. Любопытно, что экспансию решили начать с богато оснащённого универсала: в штатную комплектацию входит панорамная крыша, чёрно-красный салон, а также отделка из углеродного волокна.

Техника спецверсии стандартная. В Mercedes-AMG отказались от двигателя V6 в пользу 48-вольтовой гибридной системы на основе рядной 2,0-литровой «турбочетвёрки». Пиковая отдача системы — 408 лошадиных сил и 500 Нм. У суперуниверсала появилось полноуправляемое шасси, сохранился постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, а тяга передаётся через 9-ступенчатую коробку передач с «мокрым» сцеплением вместо гидротрансформатора.