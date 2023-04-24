Рамным пикапам Great Wall Poer добавили новый интерьер

Глобально обновлённое семейство Great Wall Cannon (на экспортных рынках Poer) дебютировало на автосалоне в Шанхае. Изменения в экстерьере точечные: заменены только передний бампер и радиаторная решётка. Салон совсем другой: переосмыслен весь интерфейс, упрощена центральная консоль, поменялась медиасистема, а топ-версиям теперь положена виртуальная «приборка» без козырька.

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Снаружи Great Wall Poer образца 2023 года проще всего узнать по бамперу с круглыми противотуманками. Дизайн интерьера подражает роскошному грузовичку Shanhai Poer, разве что отделочные материалы проще, опций меньше, а экраны не столь внушительные.

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Рабочие пикапы Great Wall Poer узнаваемы по аналоговой приборной панели с козырьком. В остальном грузовички унифицированы: отдельный блок климат-контроля остался в прошлом, перекомпонованы дефлекторы вентиляции, на центральном тоннеле стало больше кнопок, а дизайн джойстика автомата выполнен в соответствии с модой.

Единственное изменение по технике — невозможность заказать «механику» для топ-версий Great Wall Poer. Ручная коробка передач с шестью ступенями теперь положена только коммерческим грузовичкам. Двигатели прежние: Poer предлагается с бензиновым турбомотором 2.0 (190 сил, 360 Нм) и турбодизелем аналогичного объёма (163 силы, 400 Нм).