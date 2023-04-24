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Новому Corvette E-Ray запретили участвовать в клубных гонках

Национальный совет клубов Corvette (NCCC) обновил свод внутренних правил и оказалось, что флагману марки будут не рады на клубных мероприятиях. Владельцам гибридов предписано парковаться на расстоянии не менее 30 футов (девять метров) от строений и других машин, а на трек версию E-Ray не выпустят вовсе. Причина прозаична: в NCCC опасаются возгораний аккумуляторов.

Новому Corvette E-Ray запретили участвовать в клубных гонках
© motor.ru

Обновлённый свод правил NCCC исключает участие всех электромобилей и гибридов в клубных гонках по соображениям безопасности. Более того, на мероприятиях под эгидой NCCC бензин-электрические модели окажутся изгоями из-за жёстких требований к парковке. Под действие запрета попадает новейший Corvette E-Ray с полным приводом и 665-сильной установкой.

В NCCC не комментируют курьёзную ситуацию, но на профильных форумах не сомневаются, что бан версии E-Ray обусловлен заботой о безопасности. Организаторы не готовы брать на себя ответственность в случае чрезвычайной ситуации. Проблема в том, что потушить гибрид сложнее, чем обычный автомобиль, а аварийно-спасательные бригады рискуют получить удар током, если батарея будет повреждена в результате инцидента.

О сложностях, связанных с тушением электромобилей и гибридов, давно говорят американские пожарные. Литий-ионные тяговые батареи склонны к повторному воспламенению, а инструктаж по работе с горящими ячейками прошли не все огнеборцы.

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