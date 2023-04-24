АвтоВАЗ вывел на тесты 120-сильную Lada Granta
Компания АвтоВАЗ приступила к испытаниям новых Lada Granta Sport со 120-сильным двигателем. Об этом сообщает паблик Avtograd news. Источник уточняет, что выпуск данной модели предполагается начать летом текущего года на мощностях компании Lada Sport.
При этом параллельно будет продолжатся сборка версии Lada Granta Drive Active с двигателем меньшей мощности и задними барабанными тормозами.
Ранее сообщалось, что российская компания возобновила выпуск автомобилей Lada Granta со 106-сильным 16-клапанным двигателем. До конца месяца будет собрано примерно 500 экземпляров "бюджетника" с этим мотором.
В то же время в мае начнутся продажи новой Vesta. Цены на модель АвтоВАЗ пока не называет. Сейчас седан первой генерации стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.
На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.