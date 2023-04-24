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АвтоВАЗ вывел на тесты 120-сильную Lada Granta

Компания АвтоВАЗ приступила к испытаниям новых Lada Granta Sport со 120-сильным двигателем. Об этом сообщает паблик Avtograd news. Источник уточняет, что выпуск данной модели предполагается начать летом текущего года на мощностях компании Lada Sport.

АвтоВАЗ вывел на тесты 120-сильную Lada Granta
© Пресс-служба АвтоВАЗа

При этом параллельно будет продолжатся сборка версии Lada Granta Drive Active с двигателем меньшей мощности и задними барабанными тормозами.

Ранее сообщалось, что российская компания возобновила выпуск автомобилей Lada Granta со 106-сильным 16-клапанным двигателем. До конца месяца будет собрано примерно 500 экземпляров "бюджетника" с этим мотором.

В то же время в мае начнутся продажи новой Vesta. Цены на модель АвтоВАЗ пока не называет. Сейчас седан первой генерации стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.

На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.

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