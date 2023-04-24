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Ford запатентовал кроссовер с огромной дверью-крылом

В открытой базе патентного бюро США (USPTO) появились чертежи и краткое описание инновационного механизма, который может стать украшением больших внедорожников. Инженеры «голубого овала» разрабатывают автомобиль с асимметричной подъёмной секцией с пассажирской стороны. Речь идёт о створке типа «крыла чайки», которая открывается наверх, предоставляя беспрецедентный доступ в салон.

Ford запатентовал кроссовер с огромной дверью-крылом
© Motor.ru

В документе не сказано, что конструкция предназначается для внедорожников или кроссоверов, но размеры створки и рисунки говорят сами за себя. Единственная массивная дверь с петлями на водительской половине крыши позволит обойтись без центральной стойки, а массивная выдвижная подножка ещё больше упростит доступ в салон.

Motor.ru

Эстетические и практические преимущества гигантской двери очевидны: новая технология понравится и людям с ограниченными возможностями, и VIP-персонам, и любителям перевозить габаритные грузы. Есть сомнения, удастся ли инженерам Ford добиться нужной жёсткости кузова и пройти боковые краш-тесты, но установка тяговых аккумуляторов под днищем может упростить задачу.

Нет никаких гарантий, что необычная подъёмная дверь появится на серийных автомобилях. Ранее компания Ford защищала интеллектуальную собственность на выдвижные выхлопные патрубки и потолочные аирбэги, но обе инновации пока так и не появились даже на концепт-карах.

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