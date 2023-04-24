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Дилеры распродают "Москвичи". Кроссоверы 2022 года выпуска предлагают за 1,5 млн рублей

Один из дилеров объявил о распродаже кроссоверов "Москвич 3" 2022 года выпуска. Как выяснила "Российская газета", если воспользоваться всеми скидочными программами (в том числе кредитом, а также сдать свою машину в трейд-ин), то модель можно купить и за 1 600 000 - 1 500 000 рублей. Менеджер автосалона также отметил, что при покупке "Москвича 3" предлагают "отпуск в подарок". Это поездка на двоих на неделю в один из южных российских городов (или в ОАЭ и Таиланд).

Дилеры распродают кроссоверы "Москвич" 2022 года
© Сергей Михеев/РГ

Напомним, стартовая цена модели "Москвич 3" - 1 970 000 рублей. Электрическая версия обойдется в 3 500 000 рублей. Не так давно у "Москвича 3" появилась новая версия "Комфорт".

По сравнению с базовой комплектацией "Стандарт" у нее есть дополнительные опции. Например, полностью светодиодная оптика, системы предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения, система камер кругового обзора, автоматическое управление дальним светом фар, цифровая приборная панель с дисплеем 10,25", отделка сидений эко-кожей, обогрев передних сидений.

Стоимость кроссовера в версии "Комфорт" начинается от 2 250 000 рублей.

В конце этого года модельный ряд бренда увеличится. Типы кузовов новинок уже известны - в линейку войдут кроссовер и седан, которые, вероятнее всего, получат названия "Москвич-5" и "Москвич-6".

Ожидается, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году - не менее 100 тысяч машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем.

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